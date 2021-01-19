Сегодня комитет городской Думы по градостроительству, землепользованию и архитектуре оставил без изменения решение о строительстве в Томске домов высотой 75 метров (примерно 25 этажей).Напомним, что на собрании гордумы 25 декабря 2020 года депутаты большинством голосов приняли решение внести в Правила землепользования и застройки Томска изменения, одно из которых касается предельной высоты объектов капитального строительства (выше 51 метра). В связи с этим развернулась полемика вокруг пожарной безопасности таких зданий.Некоторые депутаты заявили, что в городе нет противопожарной техники (подъемников и автолестниц), позволяющей поднимать пожарные расчеты и спасать людей с высоты более 51 метра, и предложили вернуть верхнюю ограничительную планку.Позицию администрации высказал заместитель мэра Томска по архитектуре и строительству Алексей Макаров. Он отметил, что в настоящее время Градостроительным кодексом РФ максимальная высота застройки на уровне правил землепользования может не регламентироваться. Этот вопрос отдан на усмотрение муниципалитетов, которые решают его в соответствии с интересами своего города. Вице-мэр также уточнил, что строительство высотных зданий не предполагается в зонах исторической застройки Томска.Начальник нормативно-технического отдела ГУ МЧС РФ по Томской области Роман Гельмес пояснил, что в настоящее время противопожарная безопасность высотных зданий в России регламентируется не наличием длинных лестниц, а другими современными средствами противопожарной защиты и эвакуации. «Высотные дома сегодня являются более безопасными в отношении угрозы пожаров, чем даже 9-этажки, поскольку к ним предъявляются более строгие требования и нормы», – считает эксперт.Депутаты согласились с доводами профессионалов и не стали возвращаться к прежним ограничениям по высоте зданий.– В результате комитет оставил разрешение на строительство 75-метровых зданий в силе. Здравый смысл все же побеждает, – прокомментировал в своем telegram-канале спикер городской Думы Чингис Акатаев. – Этажность застройки окраин Томска во многом регулируется рынком: если люди не захотят жить в многоэтажках, они просто не станут покупать там квартиры. Соответственно, строители изменят проекты. Пока же в нашем городе – дефицит жилья. Любого. И эта проблема волнует многих томичей.