Сегодня, 19 ноября, стало известно о смерти еще четырех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась во вторник на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 245 человек.– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в их числе гипертония, сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек, бронхиальная астма, онкологическое заболевание. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.За весь период в Томской области установлены 26 968 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 23 972, умерших 245.