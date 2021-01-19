Житель Томского района обвиняется в совершении смертельного ДТП на пешеходном переходе: 30-летний мужчина не снизил скорость и сбил пенсионерку. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Томска, сообщается на сайте прокуратуры региона.Отмечается, что ДТП произошло в вечернее время в ноябре 2020 года. По версии следствия, обвиняемый ехал на легковом автомобиле «Киа Рио» со стороны села Корнилово в направлении улицы Бела Куна.– На въезде в областной центр он оставил без внимания окружающую обстановку и, не снизив скорость, заехал на нерегулируемый пешеходный переход, где совершил наезд на переходившую дорогу пенсионерку. От полученных травм пострадавшая скончалась по дороге в больницу, – говорится в сообщении.Теперь мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).