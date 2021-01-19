В 2020 году 72 предприятий региона получили возмещение в размере 16,2 млн рублей на организацию общественных работ, еще 13-ти направили — 3,9 млн рублей для трудоустройства сотрудников. Денежная помощь была оказана в рамках дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда. — сообщает пресс-служба администрации региона.«О дополнительных мерах поддержки тех, кто находится под угрозой увольнения или потерял работу, было объявлено в октябре 2020 года. Благодаря этим мерам созданы новые рабочие места, обеспечена занятость сотрудников, а томские работодатели получили 20,2 миллиона рублей компенсации расходов на частичную оплату их труда», — говорит начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.Всего в 2020 году приняли участие в общественных работах и были временно трудоустроены 556 жителей Томской области, из них 386 — это те, кто потерял работу, и 170 работников, находящихся под риском увольнения.Они занимались уборкой помещений и благоустройством территорий, сортировкой и упаковкой продукции, комплексным обслуживанием контейнерных площадок, а также участвовали в дорожных и погрузо-разгрузочных работах.