Михаил Нестеров, школьник Томской области из Села Комсомольск Первомайского района, прошлым летом вытащил из воды девочку, тонущую в реке Чулым. За отважный поступок героя наградил медалью Совета Федерации сенатор Томской области Владимир Кравченко, сообщает пресс-служба законодательной думы региона.Уточняется, что инициатором поощрения стала Наталья Нифонтова – мама спасенной тринадцатилетней девочки.Наталья вспоминает, что в тот день в августе прошлого года она с дочками решила искупаться в Чулыме. Наталья и двое дочерей были в лодке, а третья дочь Настя поплыла рядом. Река обмелела, поэтому мама не протестовала, тем более дочь хорошо плавает. Преодолев половину пути, Настя вдруг начала тонуть. Девочка попала в подводную воронку и ее быстро засасывало. Мама девочки растерялась и начала звать на помощь. Миша был на берегу и, услышав крик о помощи, не раздумывая, бросился в воду, рискуя своей жизнью.– Женщина показала мне на девочку вдалеке, и я прыгнул, доплыл и вытащил ее на берег. Не помню уже, как это было... Я помню только, как подошел и нырнул, что было дальше – нет. Там всё так быстро произошло, – рассказывает Михаил Нестеров.Сенатор Томской области, Владимир Кравченко, наградил юного спасателя за смелость медалью Совета Федерации и пообещал помочь в его профессиональном и личностном развитии. В этом году юноша планирует поступать в ТУСУР.– Историю подвига Михаила хорошо знают в родном поселении. Надеюсь, что теперь об этом мужественном поступке станет известно и за пределами малой Родины, – сказал Владимир Кравченко.