Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обсудил в Москве с Марией Салиной, заместителем директора государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, проект открытия филиала музея в Томске, – сообщила во вторник пресс-служба обладминистрации.По официальным данным, филиал музея может появится в здании бывшего Дома офицеров в Томске. Глава региона обсудил с Марией Салиной организационные, финансовые и технические детали проекта.«Конечно, эпидемиологические и экономические ограничения не позволяют нам реализовывать проект так быстро, как всем хочется, но я уверен, что у нас все получится: сибирский филиал Пушкинского музея будет именно в Томске, в одном из наших самых красивых зданий», — сказал губернатор Сергей Жвачкин.Уточняется, что бывший Дом офицеров — это памятник архитектуры федерального значения. Здание построено в центре Томска в 1898-1900 годах архитектором Константином Лыгиным.