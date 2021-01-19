С 31 января 2021 записаться на вакцинацию от COVID-19 через портал госуслуг сможет любой гражданин России. Об этом заявил в ходе брифинга в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает официальный сайт government.ru.Зампред правительства пояснил, что по итогам заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам такое поручение дано двум ведомствам – Минцифры и Минздраву. Помимо этого, они обязаны обеспечить приоритизацию граждан на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в зависимости от возраста и места работы.– С сегодняшнего дня в тестовом режиме в регионах запускается запись на вакцинацию на госуслугах и в мобильном приложении. Сейчас идет отладка взаимодействия систем здравоохранения регионов с порталом. Этот процесс зависит от субъектов, властей на местах, насколько оперативно они включились в работу. Но по нашей информации, все идет успешно, – сказал Д. Чернышенко. – А с 31 января на портале госуслуг появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию.Он также обратил внимание, что на портале госуслуг появилась новая форма обратной связи по вакцинации от COVID-19.Как уточнили в пресс-службе Минцифры России, чтобы записаться на вакцинацию от COVID-19, на стартовой странице портала необходимо выбрать услугу «Запись на прием к врачу» либо просто кликнуть по баннеру и сразу попасть на форму данного сервиса. «С 31 января 2021 года станет доступна отдельная специализированная форма записи на вакцинацию, для упрощения выбора медорганизации и повышения удобства пользователя, в том числе, при записи на второй этап вакцинации», - говорится в сообщении.Напомним, в настоящее время жители Томской области могут записаться на вакцинацию на сайте ковидтомск.рф. В пресс-службе администрации региона пояснили, что в настоящее время отрабатывается синхронизации записей на областном сервисе и на госпортале.Параллельно вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в правительстве призвала переболевших коронавирусом не торопиться с вакцинацией против инфекции.– По данным научных исследований, несмотря на то, что после перенесенного заболевания антитела в организме переболевшего человека могут постепенно снижаться, это не означает, что уходит клеточный иммунитет или клеточная память. Повторно люди заболевают крайне редко. Это единичные случаи, и об этом свидетельствуют все наши наблюдения, – сказала она. – Поэтому тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой.