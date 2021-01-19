По данным региональных метеорологов, сегодня в Томске ожидается переменная облачность. Днем без осадков существенных осадков, ночью местами небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -18…-20 °С. Температура днем -16…-18 °С. На дорогах местами гололедица.По Томской области облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, по юго-западу без существенных осадков, днем местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -18…-23 °С, местами -25...-30 °С. Температура днем -16…-21 °С, местами -22…-27 °С.