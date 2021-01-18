За 2020 год в Томской области зафиксировано 267 случаев отравлений алкоголем, из них 101 завершились летальным исходом. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.В ведомстве уточняют, что в сравнении с 2019 годом отмечается уменьшение общего числа случаев отравлений спиртосодержащей продукцией в 1,2 раза.В структуре острых алкогольных отравлений по-прежнему преобладают отравления этиловым спиртом: в 2020 году они составили 83%, в 2019 году - 87%. Число летальных исходов в 2020 году (101) уменьшилось в 1,9 раза по сравнению с 2019 годом (194). В структуре смертности 96% составляют отравления этанолом. В этих случаях отравления и смерть наступают в связи с хроническим чрезмерным употреблением алкоголя.Также зарегистрировано 6 случаев отравлений метанолом, 4 из которых завершились летально.При регистрации случая алкогольного отравления в органы Роспотребнадзора поступает экстренное извещение, в котором сообщается о месте приобретения продукции. Если отравление связано с легальной продажей алкоголя, специалисты берут напиток на исследование, по результатам которого проводится весь спектр необходимых мероприятий.