Новый цифровой рентгенологический аппарат установлен в детской больнице № 2 Томска. Оборудование стоимостью 13,9 млн рублей закуплено за счет федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает в своем telegram-канале Департамент здравоохранения.Цифровой рентген установлен взамен старого. С его помощью больница сможет обслуживать большее количество детей и результаты исследования будут получать быстрее и качественнее. В детской больнице № 2 обслуживается более 60 тысяч детей.- Раньше за смену рентген-кабинет мог принимать около 70 пациентов. Снимки делали через специальную кассету, а затем использовали дегитайзер, чтобы перевести их в цифровой формат. Результаты исследований отдавали только на следующий день. С появлением нового оборудования специалисты смогут принимать в смену больше ста ребятишек, а изображения будут готовы сразу же после процедуры, — отметил главный врач Денис Черкашин.Также он добавил, что цифровые снимки имеют высокое разрешение, их можно увеличивать и рассматривать детали. Врачи получили возможность записи, электронной передачи результатов исследований и ведения архива.Новый аппарат оснащен регулируемым по высоте столом, который приспособлен и для маломобильных пациентов.В 2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за счет средств областного и федерального бюджета в медицинские организации Томской области закуплено и поставлено оборудование более чем на 500 млн рублей.