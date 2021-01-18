Бойцы вузовского штаба студенческих отрядов Томского политехнического университета в рамках Всероссийской акции «Снежный десант» уберут снег у ветеранов, тружеников тыла и инвалидов Бакчарского района. В отряд из-за пандемии вошло всего 20 бойцов, — сообщает в понедельник пресс-служба ТПУ.«Студенты всегда с большим интересом участвуют в проекте. К сожалению, из-за пандемии выехать на выделенный нам объект смогут не все, в отряд Томского политеха вошли 20 бойцов. Политехники окажут шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны и другим нуждающимся в помощи. Мы также очистим от снега памятные места и социально значимые объекты поселков», — говорит Сергей Рубаненко, председатель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов ТПУ.Студенты также встретятся со школьниками старших классов в рамках проекта «Волонтеры в образовательной деятельности». Они расскажут об учебе в ТПУ, студенческих организациях и о поступлении в вуз.