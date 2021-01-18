Областной комитет по лицензированию с 12 по 15 января 2021 года проверил магазины Томска и Северска на законность продажи алкогольной продукции. За четыре дня сотрудники изъяли 1065 литров нелегальной выпивки. Нарушителям грозят штрафы от 10 до 200 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба комитета в понедельник.Уточняется, что в данный момент проводится административное расследование по факту найденных нарушений.\\"Выявлено семь фактов оборота алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах. В четырех случаях выявлен факт оборота алкогольной продукции без сопроводительных документов. Из незаконного оборота изъято более 1065 литров алкогольной продукции\\", – говорится в сообщении.Уточняется, что индивидуальным предпринимателям грозит административный штраф от 10 тысяч рублей с конфискацией изъятого алкоголя в судебном порядке. Юридическому лицу – административный штраф до 200 тысяч рублей с конфискацией алкоголя в судебном порядке.Жители Томской области могут воспользоваться этим сервисом, чтобы узнать в каких заведениях региона недобросовестно торгуют. Также жители могут помочь комитету найти нарушителей, отметив на карте магазины и бары с некачественным алкоголем и нарушением продаж. Напомним, что сервис запустили власти Томской области в конце 2019 года.Ранее сообщалось, что за прошлый год жители региона отметили на карте почти 200 нарушений. Владельцы торговый точек оштрафованы более чем на два миллиона рублей.