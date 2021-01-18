За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 191 житель Томской области. Общее число выздоровевших теперь 23 860 человек составляет, — сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, на текущий момент свободно больше 50 % мест.Коэффициент распространения инфекции равен 0,88.Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января включительно.Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 115 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии в регионе обнаружено 26 849, 241 человек скончался, выздоровело 23 860 пациента.