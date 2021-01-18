Сегодня, 18 января, в Томской области выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 26 849 подтвержденных случаев.За последние сутки в России выявлено 22 857 случаев COVID-19 в 85 регионах, 471 пациент умер, 18 333 человека выздоровели.Всего с начала пандемии в России заболели 3 591 066 человек, 66 037 скончались, 2 978 764 выздоровели.Так, согласно данным университета Джонса Хопкинса, количество случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 95 млн. Всего за время пандемии в мире умерло более 2 млн человек, выздоровело свыше 52,2 млн.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил с 18 января начать массовую вакцинацию от коронавируса. Напомним, что в Томской области вакцинация для всех желающих стартовала с с 15 января. Записаться можно на сайте covidtomsk.ru.