Все центры занятости Томской области возобновили очный прием соискателей вакансий и работодателей. Посещение центров занятости возможно только по предварительной записи, при наличии маски, перчаток и соблюдением социальной дистанции, — сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.«Работа организована с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Посетителям нужно заранее спланировать свой визит: позвонить в центр занятости и записаться на удобное время», — сообщила Светлана Грузных, начальник департамента труда и занятости Томской области.Уточняется, что жители региона смогут прийти в центр занятости, записавшись заранее и должны иметь при себе средства индивидуальной защиты: маску и перчатки. Прием граждан проводится с соблюдением социальной дистанции.По данным пресс-службы, вы можете получить услуги центра занятости и дистанционно. Например оформить заявление на выплату пособия по безработице или найти вакансию возможно через личный кабинет «Работа в России» или на Едином портале государственных услуг.Телефоны предварительной записи на прием.Ранее сообщалось, что в связи с режимом самоизоляции на фоне пандемии все центры занятости Томской области были переведены в дистанционный формат работы с апреля 2020 года.