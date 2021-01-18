Индекс потребительских цен в декабре 2020 года по отношению к ноябрю составил 100,7%, с начала года – 104,3%. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, продовольственные товары в декабре подорожали в среднем на 1,2%.Наибольший рост цен наблюдался на свежие огурцы (89,0%) и помидоры (25,6%), виноград (12,4%), картофель (9,8%), яйца куриные (8,8%), макаронные изделия (7,2%). В регионе также подорожали морковь (6,3%), говядина бескостная (5,2%) и сухофрукты (5,0%).Вопреки ожиданиям, сахар-песок в декабре подешевел на 8,3%. Кроме того, снизилась средняя цена на пиво зарубежных торговых марок (7,0%) и овощные консервы для детского питания (6,4%).Цены на непродовольственные товары в последнем месяце 2020 года выросли в среднем на 0,5%. По информации Томскстата, более всего подорожали импортные легковые автомобили (подержанные) – на 5,5%, а также миксеры (5,3%) и роликовые коньки (5,0%). В пределах 5,4-5,9% стали дешевле пеленки для новорожденных, одноразовые бритвенные станки, комплект постельного белья из хлопчатобумажной ткани и другие товары.Услуги в декабре также в среднем подорожали на 0,5%. Прежде всего, вновь выросла стоимость проезда в поезде Томск – Москва: в купейном вагоне – на 18,3%, в плацкартном – на 17,3%. А проезд в такси для томичей стал дороже на 11,0%.