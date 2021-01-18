Коммунальные службы активно убирали снег последние три дня: на полигоны Томска вывезено около 15 тысяч тонн снега. Сегодня, 18 января, уборка городских улиц продолжится, для этого задействовано 72 единицы спецтехники, сообщает пресс-служба мэрии.– Комплексные работы по уборке снега в пятницу и выходные дни прошли на 125 участках улично-дорожной сети Томска. Сегодня бригады «ТомскСАХ» и подрядчики районных администраций продолжают убирать свежевыпавший снег, разметают дороги и тротуары, – говорится в сообщении.Как сообщил руководитель городского департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович, накануне снег вывозили с участков 37 магистралей. В ночь на понедельник коммунальщики разметали снег с проезжей части и отсыпали дороги песко-соляной смесью.Днем будет организована тракторная очистка тротуаров на пр. Комсомольском, в пер. Базарном, Плеханова, Мариинском, по ул. Дзержинского, Енисейской, Лебедева, Салтыкова-Щедрина, Л. Толстого, О. Кошевого, Колхозной, Алтайской, Сибирской. Еще на нескольких улицах будут очищать остановочные карманы и скалывать уплотненный снег на обочинах.