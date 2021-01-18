В социальных сетях появилась информация об опасной горке для катания на тюбингах в конце Иркутского тракта в микрорайоне Черемушки. Как сообщают жители, несколько человек пострадали, организаторы отказываются принимать меры.– Горка в конце Иркутского с подъемником, каждый второй падает достаточно грубо. Подошли к организаторам, чтобы закрыли горку, получили отказ. Берегите себя, – сообщают томичи.По словам жителей областного центра, из-за кочек люди при катании на тюбингах переворачиваются и падают. В комментариях томичи подтверждают, что несколько человек после этого получили травмы.«Помню эту \\"горку-рулетку\\", пару раз скатились с нее и все... Дети просто выпрыгивают с плюшек, а взрослые травмируются, я спиной тоже ударилась сильно в районе поясницы. Больше точно туда не поедем!», «8 числа жена там ребро сломала», «Мы катались там в 2016 году. Муж вылетел с трассы головой в сосну. Сотряс и масса впечатлений. Больше не ездили туда», – пишут пользователи социальных сетей.