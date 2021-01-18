Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, ежемесячную региональную соцдоплату к пенсии с учетом вновь назначенных выплат в январе получат 27 тысяч человек. На эти цели будет направлено более 905 млн рублей, включая 154 млн из областного бюджета.– На 2021 год величина прожиточного минимума пенсионера в Томской области установлена в размере 10 436 рублей, общероссийский показатель — 10 022 рублей, – добавляется в сообщении.По словам начальника департамента соцзащиты населения Марины Киняйкиной, региональная социальная доплата назначается неработающим пенсионерам, получающим пенсию по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца. Общая сумма дохода при этом не должна превышать прожиточный минимум для пенсионера.Чтобы оформить доплату впервые, необходимо собрать документы и обратиться в центр соцподдержки по месту жительства. Прием ведется только по предварительной записи на сайте. Если пенсионер уже получал социальную доплату в 2020 году, в 2021-м никуда обращаться не нужно.