В России поэтапно вводятся требования по обязательной маркировке молочной продукции. С 20 января 2021 года она начнется в добровольном режиме, с 1 июня станет обязательной для сыров и мороженого, с 1 сентября – для молочных продуктов со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря – для продукции со сроком годности 40 суток и менее.Завершающий этап наступит через три года: с 1 декабря 2023-го власти намерены подойти к обязательной поштучной прослеживаемости каждой единицы продукции. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.По словам министра, правительство пошло навстречу бизнесу и оставило поштучный учет только на товары со сроком годности более 40 суток. А для скоропортящейся продукции в системе маркировки будет предусмотрен только партионный учет.При этом для минимизации затрат на маркировку будут предусмотрены новые меры поддержки. «Так, бизнес может рассчитывать на льготные краткосрочные кредиты для покупки кодов, обеспечения печати и технического обслуживания оборудования для маркировки. Помимо этого, будут предоставляться льготные инвестиционные кредиты на закупку оборудования. Также прорабатывается возможность поставки молочным предприятиям оборудования для маркировки на условиях лизинга», – рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.Единую систему национальной цифровой маркировки и отслеживания товаров в России планируется внедрить до 2024 года. Она должна охватить все отрасли промышленности.