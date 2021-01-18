Завтра, 19 января, в православном календаре значится праздник Крещения Господня, который продлится вплоть до 27 января. А сегодня, в понедельник, православные отмечают Крещенский сочельник. Так его называют в народе, в церкви принято говорить «Навечерие Богоявления», поскольку сам праздник Крещения Господня имеет еще одно название – Святое Богоявление.С 19 января до 27 января в храмах звучат молитвословия, посвященные Крещению Иисуса Христа. Поэтому прийти на праздничные богослужения можно в любой из этих дней и, соответственно, набрать святую воду.Во многих храмах для равномерного распределения прихожан в день Крещенского сочельника и в сам праздник Крещения Господня будет проходить как ранняя Божественная литургия, так и поздняя. Кроме того, можно посмотреть трансляцию богослужений в Интернете.Крещенский сочельник – день строгого поста. Как и в случае с Рождественским сочельником, не принято вкушать пищу до «первой звезды», а после этого едят только сочиво – отваренные с медом зерна пшеницы или риса. Разумеется, для болеющих делаются послабления.Вода играет особую роль в богослужении и дня накануне праздника Крещения, и самого праздника Богоявления: именно в этот период совершается великое водосвятие. Освященную воду называют великой агиасмой; в домах верующих она хранится целый год на случай болезней, искушений, нападок нечистой силы.Что касается крещенских купаний, в 2021 году из-за угрозы COVID-19 они оказались не столь актуальны. Как ранее сообщалось, Томская епархия РПЦ приняла решение не проводить традиционные крещенские купания в областном центре (на Белом озере и в Коларове), чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. В других местах приходы должны принять решение самостоятельно.При этом не отменяются праздничные службы в храмах, а также освящение и раздача воды. Для обеспечения эпидбезопасности будут обрабатываться иконы, а прихожанам необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.