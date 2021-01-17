Томская баскетбольная команда «Томск-70» примет участие в главном чемпионате страны 3х3, об этом сообщила сборная на своей странице Instagram.«Впервые в истории Томской области наш город будет представлен в главном чемпионате страны по баскетболу 3х3. Команда \\" Томск-70 \\", которую поддерживают Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, а также Федерация баскетбола Томской области, сделает все возможное, чтобы радовать своих болельщиков и всех неравнодушных яркими победами и своей самоотверженной игрой», -говорится в сообщении.Ранее «Томск-70» занял четвертое (первое невыходящее) место в отборочном турнире 20 декабря. И примет участие в чемпионате вместо выбывшей, по неизвестным причинам, команды «Королев».«Справка КП»:Баскетбол 3х3 – это командный вид спорта, подразумевающий противостояние двух команд. Поединки проходят на 1/2 стандартной баскетбольной площадки. Обязательным требованием является наличие только одной корзины.