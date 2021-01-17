Прокуратура Тегульдетского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего сельского жителя, обвиняемого в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба ведомства.По версии следствия, в ноябре 2020 года обвиняемый, после распития спиртного в компании молодых односельчан, приревновал понравившуюся ему девушку к одному из парней и ударил последнего ножом в живот.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Тегульдетский районный суд Томской области.