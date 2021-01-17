С 27 января 2021 года Россия на взаимной основе возобновляет международное авиасообщение с четырьмя государствами. Такое решение принял федеральный оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции с учетом эпидемиологической обстановки в отдельных странах.На официальном сайте Правительства РФ сообщается, что рейсы будут осуществляться во Вьетнам (Москва – Ханой, два раза в неделю); в Индию (Москва – Дели, два раза в неделю); в Финляндию (Москва – Хельсинки и Санкт-Петербург – Хельсинки, по два раза в неделю); в Катар (Москва – Доха, три раза в неделю). Кроме того, оперштаб решил увеличить количество регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва – Каир до пяти раз в неделю.Решения приняты, исходя из нескольких критериев, а именно: 40 новых случаев COVID-19 в течение 14 дней на 100 тыс. населения; не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев; коэффициент распространения за 7 дней не более единицы.Напомним, что накануне российские власти продлили сроки приостановки авиасообщения с Великобританией до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года. Ранее перелеты в Соединенное Королевство были запрещены с 22 декабря до 12 января в связи с выявлением на территории этой страны нового штамма COVID-19.Оперативный штаб напоминает о необходимости максимально бережно относиться к своему здоровью, сократить посещение общественных мест, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и антисептики, при ухудшении самочувствия оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.