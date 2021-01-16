За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 239 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 23 455, сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 50,0% мест.Коэффициент распространения инфекции равен 0,95.Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января.Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлен 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 6 человек умерло.