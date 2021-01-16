В омском спортивно-оздоровительном лагере «Альпийский» состоялись всероссийские соревнования по лыжным гонкам на призы мастера спорта международного класса Владимира Долганова, сообщается в соцсети ВКонтакте.Участниками соревнований в этом году стали более 260 спортсменов со всей Сибири, они выступили в шести возрастных группах.В группе юношей 15-16 лет (2005 - 2006 годов рождения) победу одержал Артем Тимофеев, спортсмен Томской областной спортшколы олимпийского резерва Натальи Барановой. Тренируется он у Татьяны Казаковой.Победители и призеры соревнований получат медали и дипломы от Министерства спорта Омской области и ценные подарки от спонсоров и организаторов.