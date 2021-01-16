Крещенские купания в 2021 году из-за распространения COVID-19 будут проходить в особом режиме: во всех регионах усилены меры безопасности, серьезное внимание уделено мерам профилактики заражения. Одновременно в России идет масштабная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Как лучше спланировать вакцинацию в этот период, рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина.– Пройти вакцинацию от COVID-19 лучше за семь дней до или спустя два дня после крещенских купаний, – считает эксперт. – Погружение в ледяную воду оказывает влияние на иммунитет. Это необходимо учитывать при планировании вакцинации.Добавим, вчера на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса стартует в понедельник, 18 января. По ее словам, до конца первого месяца 2021 года в гражданский оборот поступит 2,1 млн доз вакцины. Как уточнили в Минздраве РФ, на этапе массовой вакцинации не будут прививаться граждане до 18 лет и беременные женщины.Как ранее сообщалось, Томская епархия РПЦ приняла решение не проводить в 2021 году традиционные крещенские купания в областном центре.– Принято решение в этом году не проводить купания на Белом озере и в Коларово, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Что касается других мест в Томской области, то решение приходы будут принимать самостоятельно, – проинформировала пресс-служба епархии во вторник.При этом не отменяются праздничные службы в храмах, а также освящение и раздача воды. Для обеспечения эпидбезопасности будут обрабатываться иконы, а людям будет необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.