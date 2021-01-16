Вчера, 15 января, в Томской области началась массовая вакцинация от COVID-19. Теперь каждый желающий может поставить прививку от новой коронавирусной инфекции, записавшись на сайте covidtomsk.ru. Первый этап уже прошли 1447 жителей региона, второй - более 700 человек, сообщает администрация региона. После процедуры необходимо привиться повторно.Некоторые томичи, уже переболевшие COVID-19, считают, что получили пожизненный иммунитет от коронавируса. Как долго организм сохраняет защиту? По данным предварительных исследований, держится она от 3 до 5 месяцев, при этом снижение начинается уже после третьего месяца, отметил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ»Столичные СМИ уточняют, что ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан допустила: в текущем году человечество еще не успеет выработать коллективный иммунитет к коронавирусу. По данным ВОЗ, чтобы остановить вирус, нужно привить 60–70% населения мира. В России на данный момент выявлено более 3,5 млн случаев заражения, в мире - 93,4 млн. Массовая вакцинация в стране стартует 18 января.