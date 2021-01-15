Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области утвердил новую территориальную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщает пресс-служба обладминистрации.Схема разработана до 2030 года и предусматривает создание новых объектов переработки и утилизации, минимизацию процесса захоронения отходов на полигонах и сокращение зон деятельности региональных операторов с восьми до двух.По словам департамента, объединение зон деятельности регоператоров обусловлено необходимостью установить одинаковую цену на услуги по обращению с отходами для потребителей всех районов области.- Укрупнение зон деятельности регоператоров позволит разделить производственные, административные и иные затраты на обращение с ТКО на большее количество потребителей, и как следствие – снизить плату за услугу. Пример - выделение в отдельную зону города Кедровый. Там тариф на услугу регоператора в 2019 году составлял 1000 рублей за кубометр отходов, в 2020 году - более 600 рублей. После объединения Кедрового в одну зону с Бакчарским, Кожевниковским и Шегарским районом, размер тарифа для жителей Кедрового снизился до 380 рублей, и плата уменьшилась практически в два раза. При этом в других районах объединенной зоны тариф увеличился незначительно - примерно на 30 рублей, что повысило ежемесячную плату потребителей менее чем на семь рублей, - подчеркнул исполняющий обязанности начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Максим Кривов.Также Кривов отметил, что сегодня плата за обращение с ТКО для потребителей в отдаленных районах области вдвое выше, чем в Томске или в Томском районе, при этом нормативы накопления отходов там ниже. За счет усреднения общего тарифа плата граждан во всех муниципалитетах будет равномерно распределена для каждой категории объектов образования ТКО.