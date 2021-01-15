Предприниматели, которые перешли с 1 января 2021 года с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на общую систему налогообложения (ОСН), могут получить освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость, сообщает пресс-служба администрации Томской области.Уточняется, что выручка предпринимателей от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС не должна превышать 2 млн рублей за три последних календарных месяца.Для освобождения от налога на добавленную стоимость следует направить уведомление и подтверждающие документы в налоговый орган по месту учета не позднее 20-го числа месяца.По данным обладминистрации, юридическим лицам достаточно представить регистры бухгалтерского учета, а индивидуальные предприниматели, применяющие контрольно- кассовую технику (ККТ), либо имеющие счет в банке, освобождаются от подтверждения выручки и от них требуется только уведомление.Если индивидуальный предприниматель не использует ККТ для передачи фискальных данных, то получаемую выручку он может подтвердить сведениями о сумме вмененного дохода, либо другими свидетельствами размера фактической выручки.Кроме того, плательщики единого налога на вмененный доход, которые до сих пор не определись с выбором системы налогообложения, до конца января еще могут заявить о переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН).Всех остальных автоматически переведут на общую систему налогообложения.