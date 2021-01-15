Томичи завоевали 20 медалей на всероссийских соревнованиях по фристайлу в дисциплинах «могул» и «парный могул». Состязания проходили в городе Чусовом Пермского края, сообщает пресс-служба обладминистрации.В стартах участвовали более 100 фристайлистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманской, Томской областей, Пермского и Красноярского края. Томскую область представили спортсмены областной школы олимпийского резерва и ДЮСШ зимних видов спорта, которых тренируют Артем и Анна Валинтеевы и Владимир Тюменцев.- Были сложные погодные условия: из-за мороза до минус 30 градусов не работал подъемник, спортсмены поднимались в гору пешком, — рассказала тренер Анна Валинтеева.Победителями в индивидуальном могуле в разных возрастных категориях стали Алиса Брюханова, Александр Нестеров, Мансур Рафиков.«Серебро» завоевали Злата Дьяконова, Василина Егорова, Виктория Личман. Маргарита Вавилина взяла «бронзу», у Елизаветы Рябцевой — «золото» и «бронза».- Когда я в первый день вышла на трассу и проехала, она показалась мне просто ужасной. Меня кидало из стороны в сторону. Также было и с прыжками, я просто боялась ехать по прямой и набирать высоту для фигуры! Но несмотря на это взяла одно первое и два третьих места. Это стало для меня настоящим достижением! - поделилась с нами участница соревнований Елизавета Рябцева.Золотые медали в парном могуле завоевали Юлия Семенюк, Алиса Брюханова и Маргарита Вавилина.Обладателями серебряных медалей в этой дисциплине стали Маргарита Вавилина, Ксения Попелышкина, Кирилл Тюменцев, Александр Нестеров, «бронзу» получили Виктория Личман, Елизавета Рябцева и Георгий Рользинг\\"Справка Кп\\":Мóгул — дисциплина лыжного фристайла, состоит в спуске на горных лыжах по бугристому склону (по буграм, или могулам) и выполнении прыжков на трамплинах.