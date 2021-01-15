Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана населения. Они подменяют свой номер при помощи программного обеспечения: при звонке он определяется как телефон правоохранительных органов, а также представляются именами реально существующих сотрудников. Один житель региона уже пострадал от такого способа мошенничества, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.Отмечается, что обман происходит в два этапа. Сначала звонят лжесотрудники банка и сообщают о подозрительных операциях по счету, оформлении кредита и т.п.– Если граждане отказываются выполнить их требования, тогда им поступает звонок с телефона, который определяется как номер телефона правоохранительных органов, и называют данные реально существующих должностных лиц. В ходе разговора потерпевших убеждают, что им действительно звонят сотрудники банка и рекомендуют, в целях обеспечения безопасности денежных средств на банковских счетах, выполнять все требования, – говорится в сообщении.На сайте ведомства также добавляется, что таким способом уже был обманут один томич: после звонка лжесотрудника полиции мужчина поверил, что помогает в поимке мошенников, и оформил на свое имя кредитный договор на сумму 215 тысяч рублей. После этого перевел все деньги на указанный номер счета злоумышленников.УМВД России по Томской области напоминает, что сотрудники органов внутренних дел и представители банков никогда не запрашивают по телефону реквизиты карт, пароли и коды доступа к счетам. При поступлении подобного звонка, томичам советуют сразу прекращать разговор.