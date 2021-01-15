С начала 2021 года в Первомайском районе открылись сразу пять территориально обособленных структурных подразделений МФЦ «Мои документы» — в поселках Орехово, Березовка и Улу-Юл, а также в отдаленных сельских поселениях Комсомольском и Сергеево, — сообщает пресс-служба региона в пятницу.Уточняется, что с открытием новых окон в Первомайском районе в Томской области будет действовать 19 отделов МФЦ (236 окон), 44 ТОСП (49 окон) для предоставления государственных и муниципальных услуг, и 9 центров оказания услуг для бизнеса (12 окон).«Такие мини-офисы МФЦ дают людям возможность получить государственные и муниципальные услуги в своем населенном пункте, без выезда в районный центр», —говорит Игорь Култаев, директор МФЦ «Мои документы»Напомним, что в МФЦ по принципу «одного окна» предоставляют 590 государственных и муниципальных услуг такие как выдача и замена паспорта гражданина РФ и страховых пенсионных свидетельств, оформление документов сфере социальной поддержки населения, труда и занятости и др.График работы ТОСП МФЦ «Мои документы» в Первомайском районе.