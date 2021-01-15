Пожар в Томском приюте \\"Четыре лапы\\" произошел ночью 12 января. Более 50 кошек и собак удалось спасти, все живы. Однако здание серьезно пострадало от огня, сгорели запасы корма, медикаменты, будки и многое другое. Волонтеры ТПУ \\"Стиль жизни\\" объявили сбор помощи для животных, — сообщает пресс-служба ТПУ.«У нас беда! Мы сгорели, сгорели дотла. Мы все живы. Ползком, на ощупь и задыхаясь, но я вытащила почти всех, но один кот сбежал, дикий. Сгорел подвал и три комнаты передержки. Не осталось даже окон. Все звери у меня дома. Сгорели корма, лежанки, баки, даже потолок - одним словом все!», — пишет хозяйка приюта, Татьяна Гордеева, в официальной группе \\"Четыре лапы\\" .Вы можете помочь – принести корм, медикаменты, пеленки и лотки в \\"Коробочки счастья\\" по адресам: ул. Вершинина, 37, 39, 48, ул. Пирогова, 18а, ул. Котовского, 15, ул. Белинского, 53а, ул. Косарева, 6а.Полный список вещей, необходимых животным, можно посмотреть здесь. Узнать, как еще можно помочь кошкам и собакам, можно в официальной группе.Активисты волонтерской организации ТПУ «Стиль жизни» при поддержке Центра социальной работы уже несколько лет активно помогают бездомным кошкам и собакам — питомцам томских приютов и пунктов передержки.Хозяйка приюта, Татьяна Гордеева, пишет, что приют арендует помещение, в котором произошел пожар. И теперь им нужно в короткие сроки восстановить здание, что обойдется в сотни тысяч рублей. Владельцы приюта надеются на помощь и поддержку читателей. Подробности в группе.