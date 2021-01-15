В 2020 году на территории Томска были ликвидированы 34 незаконные свалки. Выявлять места скопления коммунальных отходов помогают активные томичи, сообщает пресс-служба мэрии.Самые большие скопления мусора были ликвидированы в Кировском районе Томска – речь в основном идет о таких окраинах города, как село Тимирязевское, деревни Нижний Склад и Эушта, а также садовые участки.В Ленинском районе были убраны свалки по таким адресам, как: ул. Блок - Пост, 1, ул. Говорова, 76/1, ул. Бердская, 1, ул. Кольцевой проезд, 12, пер. Зырянский, 8, ул. Крымская, 43, ул. Ялтинская – ул. Севастопольская, ул. Трудовая, 16, ул. Б. Подгорная, 216, ул. К. Ильмера, 10/2, ул. Профсоюзная, 2 стр 40, ул. Б. Подгорная, 160, ул. Войкова, 59а, пр. Мира, 5, ул. 79 Гв. Дивизия, 10/1.В Октябрьском районе незаконные свалки бытовых отходов убрали на ул. Обручева, 12в; ул. Победы, 18; Иркутский тракт (нижнее кольцо); пос. Хромовка и ул. Потанина; ул. Энтузиастов, 5-17; Михайловская роща (в районе теплового узла); пос. Крутоовражный.В Советском районе свалки ликвидированы по ул. Сибирская, 104/4-104/7; пер. Нижний, 86; ул. Шевченко, 24/1; проезд Белинского, 8; Трифонова, 1.-В 2021 году работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов будет продолжена, - подчеркнул и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.Добавим, что за несанкционированные свалки нарушители могут получить предупреждение, а также штраф (для физических лиц 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц - 10-25 тысяч рублей, для юридических - 50-100 тысяч рублей).