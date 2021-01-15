16 января в 12 часов в спорткомплексе «Академия спорта» (пр. Развития, 7) состоится торжественное открытие нового футбольного поля, полученного в рамках сотрудничества детского центра «Ермак» и Российского футбольного союза, сообщает пресс-центр администрации города.- От имени муниципалитета поздравляем школу «Ермак» с получением статуса футбольного центра и открытия нового спортивного пространства. Желаю Центру успехов и новых профессиональных достижений: юные воспитанники «Ермака» станут достойной сменой и будут поддерживать лучшие традиции томского футбола на всероссийских и международных спортивных турнирах, - отметил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.После церемонии открытия пройдет первый игровой день Фестиваля футбола для детей младшей возрастной группы. Участниками станут шесть команд первоклассников из школ Томска. Фестиваль направлен на популяризацию футбола среди юных томичей и воспитание у спортсменов принципов и правил «честной» игры.