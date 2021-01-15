Без учета влияния дополнительного дня високосного года снижение потребления электроэнергии составило 8,8%, уточнили в пресс-службе РДУ. Суммарная выработка томских электростанций по итогам 2020 года составила 2 946,5 млн кВт/ч – на 8,2% меньше прошлогоднего. В частности, в декабре энергосистема региона потребила 760,5 млн кВт/ч энергии (на 5,8% меньше, чем годом ранее).Как пояснил директор Кемеровского РДУ Павел Якис, уменьшение объемов потребления электроэнергии в Томской области в декабре 2020-го произошло в основном за счет нефтедобывающих предприятий, сокративших объемы производства.Добавим, что потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Сибири в 2020 году уменьшилось на 1,0% по сравнению с 2019-м. При этом Томская область продемонстрировала наиболее значительное снижение: по другим регионам цифра колеблется от 0,6% (Республика Хакасия) до 3,1% (Омская область).