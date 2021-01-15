В администрации Северска вчера прошло очередное заседание оперативного штаба по снижению риска распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе администрации закрытого города.По имеющейся информации, на 13 января на территории Северска выявлено 6 594 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 5 971, госпитализировано 174, 449 пациентов получают лечение амбулаторно. На территории Томской области действует режим повышенной готовности, и в Северске продолжаются ограничительные и профилактические мероприятия. Ежедневно проводятся рейды по соблюдению обязательного масочного режима.По сведениям Межрегионального управления № 81 ФМБА России, на территории ЗАТО с 4 по 10 января заболеваемость ОРВИ во всех возрастных группах не превышала пороговых уровней. Грипп не регистрировался.- На 11 января против гриппа привито 67 615 человек, в том числе 5 477 детей, что составляет 60% от численности населения Северска, - уточнили медики. - В настоящее время антигриппозная вакцинация продолжается, все, кто не успел привиться, могут обратиться в прививочные кабинеты двух консультативно-диагностических центров, а также детской поликлиники ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России.