За 11 месяцев 2020 года населению Томской области банки выдали 11 630 ипотечных кредитов на сумму свыше 25 млрд руб., сообщили в Отделении Томск Банка России на запрос редакции «КП-Томск». Объемы ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) к аналогичному периоду 2019 года увеличились более чем в полтора раза; количество предоставленных кредитов возросло на 41%.По программе ипотеки с государственной поддержкой под 6,5% за январь-ноябрь в регионе было выдано 1 432 кредита на сумму 3,4 млрд руб. Это составило 13,5% в общем объеме ипотечных кредитов и 12,3% в их общем количестве.Средние ставки ИЖК снизились в регионе за год на 2,4 п.п. и в сентябре-ноябре находились на уровне 7,2-7,3%. Средний размер выданного кредита в январе-ноябре составил 2,2 млн руб. (+12,6% к аналогичному периоду 2019 года).Текущий уровень ипотечных ставок в Томской области сложился ниже среднего значения по Сибирскому федеральному округу (7,5% в ноябре 2020-го). Средний размер ипотечного кредита у томичей несколько выше, чем в целом по СФО (2,1 млн руб.).– На итоговый рост объемов выданных кредитов в 2020 году повлиял целый ряд факторов. В течение года потребительский спрос, в том числе на жилищном рынке, был нестабильным. Для стимулирования спроса и поддержки экономики в условиях пандемии Банк России проводил мягкую денежно-кредитную политику, постепенно снижая ключевую ставку, которая в прошлом году достигла своего минимального уровня – 4,25%. Это определило общий тренд на снижение ставок кредитно-депозитного рынка, – прокомментировала заместитель управляющего Отделением Томск Банка России Татьяна Толкмит. – Свою роль сыграли и госпрограммы поддержки, включая программу субсидируемого ипотечного кредитования. В условиях локдауна жители региона откладывали решение о покупке недвижимости. По мере восстановления экономической активности люди реализовывали отложенный спрос, поэтому более высокие выдачи ипотеки наблюдались в июне-июле, а также в сентябре.