Прокуратура Кировского района утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Томска, обвиняемого в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).- По версии следствия, с февраля по август 2020 года обвиняемый использовал разработанную им преступную схему для хищения денежных средств у граждан. Разместив в Интернете объявление о предоставлении услуг по поиску работы, оказывать которые не собирался, он вводил людей в заблуждение по поводу их трудоустройства на работу вахтовым методом, убеждая в необходимости перечислить ему первоначальный взнос за услугу и часть суммы якобы за авиаперелет к месту работы, - рассказали в облпрокуратуре.В ведомстве уточнили, что общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила около 24 тыс. рублей. В ходе следствия он был возмещен в полном объеме.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Томска. По указанной выше статье УК РФ мошенник может получить штраф до 300 тыс. рублей или срок вплоть до 4 лет.