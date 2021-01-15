Несмотря на ожидания гидрометцентра, повышения температуры наружного воздуха до -9 сегодня не произошло. В Томске будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Днем столбик термометра дойдет до отметки -17, -19. На дорогах гололедица.На территории региона также сохранится переменная облачность. Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы до 14 м/с. Температура -14, -19, местами до -24 °С. На дорогах гололедица. Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать необходимую дистанцию и быть предельно внимательными.