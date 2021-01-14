Завтра, 15 января, в Томской области стартует массовая вакцинация от COVID-19. Теперь каждый сможет поставить прививку от новой коронавирусной инфекции, записавшись на сайте covidtomsk.ru. Первый этап уже прошли 1447 жителей региона, второй — более 700 человек, — сообщается на официальном сайте администрации региона.Уточняется, что жители, записавшиеся на прививку, уже договорились с больницами о дате и времени вакцинации.По словам Наталии Метелевой, заместителя начальника департамента здравоохранения Томской области, перед вакцинацией врач осмотрит каждого пациента, чтобы дать разрешение на прививку. А уже после процедуры человеку будет выдана памятка с указанием даты прививки второго этапа.По данным пресс-службы, Томская область с начала кампании вакцинации уже получила 7 042 дозы двухкомпонентной вакцины Гам-КОВИД-Вак. Первый этап уже прошли 1447 человек, второй — более 700 человек.«Подавляющее большинство переносит вакцину хорошо. У некоторых пациентов в течение одного или двух дней отмечается незначительное повышение температуры, но это считается нормой», — уточнила Наталия Метелева.Сегодня на сайте covidtomsk.ru оставили заявку на прививку 3 573 человека. Записаться на вакцинацию можно также по единому номеру телефона 122 или по телефону горячей линии облздрава 8 (3822) 516-616.Поставить прививку могут жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент постановки вакцины симптомов ОРВИ. Ограничения по возрасту 60+ сняты. Также уточняется, что, если человек переболел новой коронавирусной инфекцией, он может поставить прививку через 2-3 месяца после выздоровления, перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом.