Ежедневное патрулирование лесов в окрестностях Томска и районных центров в новогодний период снизило число незаконных вырубок хвойных деревьев почти в 20 раз. В 2020 году общий объем незаконной заготовки составил 13,9 тысяч кубометров с ущербом 78,8 млн рублей, — сообщает пресс-служба администрации региона.За 2020 год инспекторы госконтроля провели 8 730 рейдов и выявили 277 фактов незаконной рубки елей и пихт. Виновники найдены в 100 случаях. Так, в прошлом году нарушители незаконно вырубили 13,9 тысяч кубических метров леса, что принесло ущерб в 78,8 млн рублей.По данным пресс-службы, в рамках профилактической акции «Ель» в конце 2020 года инспекторы государственного лесного контроля провели 317 рейдов, в том числе 34 — совместно с сотрудниками УМВД. Уточняется, что во время выездных проверок они обнаружили два случая незаконной рубки — «черные лесорубы» спилили 37 хвойных деревьев в Томском лесничестве, причинив ущерб лесному фонду в размере 39 тыс. рублей.«Мы ежегодно увеличиваем площадь патрулирования хвойных молодняков перед новогодними праздниками, результат этой работы очевиден: по сравнению с 2019 годом ущерб от незаконной рубки елей и пихт сократился почти в 20 раз. В 2019-м нарушители срубили 411 деревьев, а сумма причинённого ими вреда достигла 738 тысяч рублей», —говорит заместитель начальника департамента лесного хозяйства Томской области Артём Струков.Также в регионе задействовано 128 волонтеров, которые помогают находить «лесных нелегалов», и восстанавливать лес.