В день российской печати журналистов районных газет наградила администрация Томской области. Вице-губернатор региона по внутренней политике Сергей Ильиных вручил журналистам награды и благодарственные письма, - сообщает пресс-служба региона.Уточняется, что в 2020 году юбилеи отметили сразу семь районных газет Томской области: 75 лет - первомайская газета «Заветы Ильича» и верхнекетская «Заря Севера», 80 – парабельская «Нарымский вестник», каргасокская «Северная правда», молчановская «Знамя», кривошеинская «Районные вести» и «Земля чаинская».На встрече с главными редакторами районных газет вице-губернатор вручил им заслуженные награды – поздравительные адреса губернатора Сергея Жвачкина коллективам редакций, почетные грамоты и благодарности журналистам.«Несмотря на экспансию интернета, у районной печати есть главное – доверие аудитории. Желаю вам его сохранять и преумножать, при этом активно работая в цифровом пространстве», - пожелал Сергей Ильиных.Почетной грамоты администрации Томской области удостоены главный редактор газеты «Северная правда» Оксана Жукова, главный редактор газеты «Районные вести» Ульяна Литвинова и ветеран газеты «Знамя» Людмила Кучереносова, благодарности администрации региона – главный редактор газеты «Земля чаинская» Максим Золотухин, специалист компьютерного отдела газеты «Заветы Ильича» Ирина Рогун и ветеран газеты «Заря Севера» Альбина Корякина. Благодарности департамента информационной политики получила большая группа журналистов и сотрудников районных газет.За высокий профессионализм, большой вклад в развитие журналистики и в связи с юбилеем Сергей Ильиных вручил медаль «За достижения» главному редактору газеты «Томские новости», председателю Томского областного отделения Союза журналистов России Вере Долженковой.