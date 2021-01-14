В 2021 году патент для иностранных граждан из ближнего зарубежья, работающих в Томской области, обойдется в 4 317 руб. в месяц. Его стоимость увеличилась на 124 руб. только из-за роста коэффициента-дефлятора, который устанавливает Минэкономразвития РФ.Пандемия и закрытие границ привели к тому, что количество трудовых мигрантов, прибывших в регион в 2020 году, снизилось на 68% – с 13 719 до 4 383 человек. При этом количество приобретенных патентов уменьшилось почти в два раза – с 6 213 до 3 276, сообщает пресс-служба облдумы. Таким образом, объем налоговых поступлений упал на 22% и составил около 96 млн руб. Для сравнения, за тот же период 2019 года от уплаты НДФЛ иностранными гражданами в бюджет поступило 157,4 млн руб.Учитывая миграционную обстановку, депутаты Законодательной Думы Томской области постарались максимально сдержать рост стоимости патента, сохранив значение регионального коэффициента на уровне прошлого года.Зампредседателя областной Думы Александр Куприянец пояснил, что такое решение было продиктовано целью не оттолкнуть мигрантов высокой ценой патента и сохранить привлекательность региона для иностранной рабочей силы. Если миграционная ситуация не ухудшится, это позволит дополнительно привлечь в доходы консолидированного бюджета Томской области 3,5 млн руб.Добавим, что в минувшем году по величине стоимости патента среди регионов Сибирского федерального округа Томская область занимала шестое место, по России – 46-е. По мнению экспертов Eurasianet.org, на территории РФ для трудовых мигрантов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, высока привлекательность городов Западно-Сибирского (Томск, Тюмень, Новосибирск) и Дальневосточного (Благовещенск, Хабаровск, Владивосток) экономических районов.