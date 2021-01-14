С января 2021 года прекратил действовать мораторий на штрафы и пени застройщикам, которые перенесли сроки ввода жилых домов в эксплуатацию. Напомним, он был введен правительством России на срок с 3 апреля по 31 декабря 2020 года как одна из мер государственной поддержки строительной отрасли в период коронакризиса.В рамках этой меры застройщикам в РФ не начислялись неустойки, предусмотренные действующим 214-ФЗ, за перенос сроков ввода в эксплуатацию жилья, возведенного по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ). Также в этот период многоквартирные дома не включались в реестр проблемных объектов.По словам профильного вице-премьера Марата Хуснуллина, правительство решило не продлевать действие моратория на штрафы, так как это грозило бы риском появления новых обманутых дольщиков.Поясним, что согласно законодательству дольщики могут рассчитывать на компенсацию, если застройщик с задержкой передал квартиру по акту приема-передачи или передаточному акту.К сведению: по состоянию на 13 января 2021 года по России в Едином реестре проблемных объектов ЕИСЖС было зарегистрировано в качестве долгостроев 2 913 домов от 1 108 застройщиков. По данным обладминистрации, в Томской области на конец декабря 2020 года в реестре значилось 26 проблемных объектов.