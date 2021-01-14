Специалисты Россельхознадзора по Томской области проверили земельные участки в Кривошеинском районе и обнаружили незаконные свалки; собственникам земли уже направлены предостережения, сообщается на сайте федерального органа по ветеринарному и фитосанитарному надзору региона.– На земельных участках сельскохозяйственного назначения в окр. Пудовского сельского поселения были обнаружены две несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, общей площадью 7 990 кв. м., – говорится в сообщении.Уточняется, что собственникам земельных участков уже направлены предостережения о нарушении закона. Если свалки не будут устранены, после схода снежного покрова Россельхознадзор проведет внеплановые проверки с привлечением владельцев к административной ответственности.