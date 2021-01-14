В рамках акции Томского областного онкодиспансера «ОНКОдозор: проверь родинку!» в 2020 году 1 084 человека воспользовались онлайн-сервисом и отправили специалистам фотографии «подозрительных» родинок или кожных образований, сообщается в официальном телеграмм-канале департамента здравоохранения региона.– Присылаемые снимки обрабатывают онкологи-дерматологи, и если возникает необходимость, приглашают пациентов на прием. За время работы сервиса очно врачи приняли более ста пациентов, – приводятся в сообщении слова и.о. главного врача Томского областного онкодиспансера Максима Грищенко.По результатам очных консультаций у 48 человек были зафиксированы доброкачественные новообразования кожи, у 49 – кератоз, келоидные рубцы, папилломы и гемангиомы. У семи жителей Томской области обнаружены злокачественные образования, им уже проведено оперативное лечение.Отмечается, что снимки и анкетные данные пациентов собирает специальный онлайн-сервис. Он работает с 2019 года, за это время помощь получили 1 764 томича.