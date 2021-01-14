Прокуратура Ленинского района Томска утвердила обвинительное заключение по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) в отношении 24-летнего томича, который обвиняется в хищении денежных средств с банковского счета знакомого, сообщается на сайте прокуратуры.– По версии следствия, в сентябре 2020 года обвиняемый, распивая спиртные напитки в компании малознакомых людей, попросил у потерпевшего сотовый телефон, чтобы позвонить. Обнаружив, что к сотовому телефону «привязан» банковский счет потерпевшего, подсудимый с помощью sms-сервиса осуществил шесть денежных переводов с банковского счета владельца, – говорится в сообщении.Добавляется, что томич перевел средства на свой личный счет и счета своих родственников, которые не знали о его преступных действиях. Общая сумма похищенного превысила 75 тысяч рублей.Ранее мужчина был судим. Новое уголовное дело на него направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд города Томска.