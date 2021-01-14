Новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Томск», компания «Промышленная механика», изготавливает нестандартное высокотехнологическое оборудование. Также занимается инжинирингом, включающим разработку конструкторской и технологической документации, изготовление и ремонт сложных изделий, сообщает пресс-служба обладминистрации.– Компетенции нашей компании интересны действующим и потенциальным резидентам особой экономической зоны «Томск». Наше партнерство и сотрудничество повысит уровень кооперации внутри ОЭЗ и снизит финансовые и временные издержки, – отметил директор «Промышленной механики» Алексей Арляпов.Добавляется, что компания имеет большой опыт разработки и изготовления нестандартного оборудования для различных отраслей промышленности, например, атомной. Предприятие также производит стенды для испытания управляемой приводной техники, разрабатывает и изготавливает высокоточные штампы для листовой штамповки и прессформы для литья пластмассовых изделий. Компания «Промышленная механика» была основана в 2014 году.Отмечается также, что в особой экономической зоне «Томск» резидентами являются 39 компаний.